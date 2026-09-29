Освободиха отвлечен от пирати танкер след ожесточена престрелка

Спецчастите на сомалийския автономен регион Пунтланд проведоха успешна военна операция, при която сломиха пиратска съпротива. Военните успяха да освободят петролния танкер „Онор 25“ заедно с целия му международен екипаж. По данни на местните власти, цитирани от агенция ДПА, щурмът е преминал през ожесточена престрелка, при която има ранени похитители, а няколко пирати са задържани на място.

Корабът, плаващ под флага на тихоокеанската държава Палау, се намираше в плен от 21 април, когато бе атакуван на път за столицата Могадишу. Моряците на борда са граждани на Пакистан, Индия и Шри Ланка, а за техния живот и за връщането на товара похитителите настояваха за откуп от 3 милиона долара.

Успешният удар на силите за сигурност идва на фона на тревожна тенденция. Статистиката показва рязък ръст на пиратските нападения в региона, които достигат нива, невиждани от пика на кризата през първото десетилетие на века.

Ситуацията остава критична, като Британската служба за морски търговски операции официално обяви значително повишено ниво на заплаха за всички плавателни съдове в сомалийски води.