Основният съперник на Карлос Насар избухна със световен рекорд

Иранският щангист Али Алипур постави нов световен рекорд в двубоя на категория 95 кг по време на Азиатските игри в Нагоя, Япония. 22-годишният талант събра двубой от 398 кг след 180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването. Алипур пробва и нов световен рекорд в изхвърлянето от 183 кг, но не успя.

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Състезанието бе много оспорван. След изхвърлянето Алипур водеше с един килограм пред представителя на Казахстан Нургиса Адилетули с постижение от 180 кг - нов рекорд на Азиатските игри и с килограм под новия световен стандарт в това движение.

В изтласкването обаче иранецът отстъпи лидерската позиция, след като се провали на 218 кг, докато Адилетули се справи с 217 кг във втория си опит. С увереността, че конкурентът му вече е достигнал своя лимит, Алипур остави тежестта на 218 кг и незабавно се върна на подиума за финалния си трети опит. Той бе признат единодушно, което изведе Алипур отново на върха с двубой от 398 килограма, което е нов световен рекорд (с 3 кг над обявения в началото на август от Международната федерация по вдигане на тежести нов световен стандарт за тази категория).