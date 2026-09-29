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Карлос Насар получи пари от ММС за световното по вдигане на тежести

Карлос Насар получи пари от ММС за световното по вдигане на тежести
БТА

Чакането продължава за останалите национали

Карлос Насар е получил пари от Министерството на младежта и спорта за подготовката си за световното първенство в Нинбо, което започва в края на октомври. Както е известно, заради жалбата срещу избора на олимпийския шампион Асен Златев за президент на федерацията, ММС е принудено да координира финансирането директно с клубовете, без да комуникира с централата.

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За момента обаче само един от клубовете на националните състезатели е покрил необходимите критерии и е получил средства за подготовка и участие на световното първенство. Това е Старт (Червен бряг) - клубът на Насар.

„Клубът на Карлос е подал по-рано своите проекти, а проектите се считат за валидни от деня на подаването. Тоест, когато си подадеш проекта, от този ден вече можеш да получаваш пари“, обясни генералният секретар на БФВТ Марин Милашки пред bTV.

За останалите шестима национали часовникът продължава да тиктака. Надеждата е необходимите процедури да бъдат приключени в следващите дни и отборът все пак да успее да проведе поне кратък лагер преди най-важното състезание.

„Ако нещата се случат през тази седмица, може от другата да се влезе за малко на лагер в София. Ние сме заявили и лагер в Китай от 16 октомври, на който всички състезатели да отидат“, заяви Милашки.

Близо 60 000 евро делят най-добрите ни тежкоатлети и техните треньори от участие на шампионата на планетата. Ситуацията идва на фона на повече от 200 дни без заплати, запорирани сметки на Българската федерация по вдигане на тежести и сериозни задължения към държавата и външни кредитори. Само дългът към Националната спортна база вече надхвърля 140 000 евро.

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