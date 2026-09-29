Пьотр Нестеров отпадна след трисетова битка в Порто

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто. Надпреварата на твърда настилка е с награден фонд от 203 900 евро.

Преминалият през квалификациите 23-годишен българин отстъпи пред друг квалификант - представителя на домакините Гонсало Маркес, с 5:7, 6:1, 4:6 след 1 час и 49 минути игра.

В първия сет двамата си размениха пробиви, а при 5:6 Нестеров беше само на точка от достигането до тайбрек. Маркес обаче реализира решаващ брейк и поведе в резултата.

Българинът реагира убедително във втората част. Той спечели първите четири гейма и позволи на португалеца да задържи само веднъж подаването си, за да изравни след категорично 6:1.

Решаващият момент в третия сет настъпи в седмия гейм, когато Маркес проби за 4:3. До края Нестеров не успя да върне брейка и представителят на домакините затвори мача с 6:4.

Въпреки поражението Нестеров заработи пет точки за световната ранглиста на АТП, в която през тази седмица заема 301-вото място.

Българското участие в Порто продължава с Александър Донски. Третият поставен в турнира на двойки ще играе заедно с поляка Филип Пиечонка срещу Михаел Геертс от Белгия и Виджай Прашант от Индия.