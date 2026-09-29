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Над 35 000 българи вече са заявили, че ще гласуват в чужбина

Над 35 000 българи вече са заявили, че ще гласуват в чужбина
БТА

Най-много заявления са подадени в Турция

Над 35 000 български граждани вече са заявили желание да гласуват в чужбина, съобщиха от Министерството на външните работи. Крайният срок за подаване на електронни заявления изтича днес в 24:00 часа българско време.

Към 12:00 часа на 29 септември общо 35 131 заявления са подадени чрез платформата на Централната избирателна комисия. Заявления има от 72 държави, включително и от страни, които не са включени в първоначалното решение на ЦИК за местата за гласуване зад граница.

Необходимият брой заявления вече е събран за откриването на секции в Окланд, Сингапур и Рейкявик. В Нова Зеландия са подадени 68 заявления, в Сингапур – 60, а в Исландия – 53.

Най-много заявления са подадени в Турция – 12 210. Следват Великобритания с 5203, Германия с 3519, САЩ с 2507, Испания с 1919 и Нидерландия с 1036.

С последните промени в Изборния кодекс българите, които не са включени предварително в избирателните списъци за гласуване в чужбина, ще трябва да попълнят и подпишат декларация пред секционната комисия в изборния ден. Това може да доведе до по-бавно обслужване и образуване на опашки.

Изискването не важи за гражданите, които са подали заявление предварително и са включени в съответния избирателен списък.

Извън Европейския съюз секции извън дипломатическите и консулските представителства не се откриват автоматично. За тях е необходимо решение на ЦИК при наличие на поне 40 подадени заявления и след преценка на ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства.

Българските граждани зад граница могат да подадат електронно заявление до 24:00 часа тази вечер.

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