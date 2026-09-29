Откриха нов учебен център за пожарникари и спасители край Благоевград

Нов учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители беше открит край благоевградското село Покровник.

Центърът е изграден по трансграничния проект "Floodguard 2" между България и Гърция с бюджет близо 7 млн. евро. Основната му цел е да повиши готовността на първореагиращите при наводнения, пожари и други извънредни ситуации.

Вътрешният министър Иван Демерджиев подчерта, че зачестяващите екстремни климатични явления изискват по-добра превенция и по-ефективна реакция.

Директорът на ГДПБЗН Александър Джартов заяви, че в центъра ще могат да се обучават не само пожарникари и спасители, но и деца, за да бъдат по-добре подготвени за рисковете при бедствия.

При откриването бяха представени и шест нови автомобила за спасителни дейности, осигурени по отделен трансграничен проект между България и Сърбия.