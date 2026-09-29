Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

Президентът на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев определи връщането на тленните останки на цар Самуил в България като голям успех за страната и българската дипломация.

"Това е един безспорен голям успех за българската държава, за българската дипломация и аз благодаря на всички, които са допринесли за това", заяви Плевнелиев пред bTV.

Той припомни, че като държавен глава е работил по казуса в продължение на няколко години, включително около отбелязването на 1000 години от смъртта на цар Самуил през 2014 г.

Плевнелиев разказа още, че е бил първият български президент, който е видял останките на цар Самуил, като при посещението си в Гърция е бил заедно със Симеон Сакскобургготски.

В интервюто Плевнелиев коментира и строителството на магистралите и съмненията за корупция при обществените поръчки.

"Ако имате съмнение - спрете тази обществена поръчка, направете я наново", заяви той.

Според него при проблем с конкретен участък трябва да се спира именно той, а не изграждането на цялата магистрала.

"Спрете само този лот. Вкарайте прозрачност без граници. Вкарайте Европейската прокуратура, след като българската не работи. Има начини. Не спирайте цяла магистрала", каза Плевнелиев.

По думите му политизирането на инфраструктурните проекти допълнително забавя тяхното изпълнение.

"Колкото по-малко политика, толкова по-бързо ще се случат нашите магистрали", заяви Росен Плевнелиев.