Цар Самуил се завръща: България и Гърция се договориха за предаването на тленните му останки

България и Гърция са постигнали споразумение за връщането на тленните останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Официалното им предаване на българската държава ще се състои на 3 октомври в Солун.

Темата за връщането на останките на владетеля се обсъжда от години. През 2014 г. беше създаден инициативният комитет "Да си върнем цар Самуил", а историци многократно поставяха въпроса за необходимостта той да бъде погребан в България.

Разкопките, при които са открити останките, са извършени през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос на остров Свети Ахил. Според български историци откритото погребение е на цар Самуил, като сред аргументите е и счупване на левия лакът, което съвпада с описанията на тежка травма, получена от владетеля в битката при Сперхей през 996 г.

"Това е един от най-големите християнски царе на Средновековието. Той трябва да намери своя покой. Това е практиката при археолозите е така, когато се получат костите, да се погребат", каза проф. Николай Овчаров.

През годините останките са били съхранявани във Византийския музей в Солун. Според покойния проф. Божидар Димитров те е трябвало да бъдат върнати в България, за да получат християнско погребение.

Преговорите между България и Гърция по въпроса са продължили години, като са били обсъждани и варианти за размяна на културни ценности срещу тленните останки на цар Самуил.

Проф. Димитров разказва, че гръцката страна е проявявала интерес към ценности и ръкописи, съхранявани в България, но подчертава, че връщането на ръкописите не е било приемливо за българската страна.

"Не е ставало и дума да даваме ръкописите. Тоест там категорично казахме "не"".

Той посочва, че част от ръкописите са на гръцки език, но са свързани с българската история и култура.

"Това че са на гръцки език не означава, че са на гръцката култура само. Гръцкият език е бил интернационален език в тази епоха, особено в православието."

След години на преговори тленните останки на цар Самуил предстои официално да бъдат предадени на България на 3 октомври в Солун.