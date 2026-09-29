770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България

За сезон 2026/2027 в България се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози ваксини срещу сезонния грип. Информацията е на Изпълнителната агенция по лекарствата и е предоставена от Министерството на здравеопазването.

За първи път тази година държавата осигурява безплатна противогрипна имунизация и за деца. Обхватът на новата национална програма за периода 2026-2030 г. включва деца от 6-месечна възраст до навършването на 7 години, както и деца с хронични заболявания на възраст от 6 месеца до 17 години. Имунизирането се извършва по желание на родителите.

По програмата е предвидено всяка година да бъдат осигурявани по 135 138 дози, като целта е да бъдат обхванати до 17% от децата на възраст между 6 месеца и 7 години, както и 10 000 деца с хронични заболявания.

Към момента обаче договорените количества са по-малки от заложените в програмата. Данните на НЗОК показват, че са сключени договори за доставка на 50 790 инжекционни и 47 504 назални ваксини срещу грип.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че няма предварително определен критерий, по който да се определя кои деца ще получат ваксина. За всяко дете решението се взема от личния лекар съобразно здравословното му състояние и медицинските показания.

Безплатна ваксинация е предвидена и за възрастните хора. За лицата на 65 и повече години са договорени 490 000 дози, с цел да бъде постигнат обхват от 35% в тази възрастова група. За хората на и над 75 години допълнително ще бъдат доставени 50 000 дози ваксина с повишено антигенно съдържание. Над 180 000 дози са осигурени за свободния пазар за гражданите, които не попадат в програмите за безплатна имунизация, но желаят сами да закупят ваксина.