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Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг
АР/БТА

Инцидентът е станал край град Джалуд, южно от Наблус

Израелският премиер Бенямин Нетаняху остро осъди безредиците, предизвикани от над 100 радикални израелски заселници на Западния бряг, предаде ДПА.

Инцидентът е станал край град Джалуд, южно от Наблус. По данни на израелската армия заселниците са се опитали да попречат на палестинско семейство да се върне в дома си, след като съдът е постановил той да бъде освободен от заселниците.

Военнослужещи и полицаи са провели операция за овладяване на ситуацията. Според армията участниците са блокирали пътища, подпалвали са сгради и автомобили и са хвърляли камъни по силите за сигурност. При безредиците са ранени трима полицаи, а двама от заселниците са задържани.

Нетаняху заяви, че категорично осъжда „насилствените безредици“ и подчерта, че участниците в тях не представляват законопослушното население на израелските заселници на Западния бряг. По думите му подобни действия водят до „огромна несправедливост“.

Президентът на Израел Ицхак Херцог също осъди насилието. Той го определи като „тежки прояви на насилие“ и заяви, че те представляват „морално петно и посегателство срещу върховенството на закона“. Херцог призова извършителите да понесат наказание съгласно закона.

Палестински медии съобщиха, че нападателите са подпалили дома на семейството. Според тези сведения семейството е било подложено на тормоз от екстремисти за продължителен период, а последното нападение е осуетило връщането му в дома.

През последните месеци Нетаняху на няколко пъти отправи критики към радикални израелски заселници на Западния бряг.

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