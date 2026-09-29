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Пеевски: Ако Демерджиев не разкрие корупционните схеми на ПБ, ще остане хартиен тигър

Пеевски: Ако Демерджиев не разкрие корупционните схеми на ПБ, ще остане хартиен тигър
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Парламентарната група на ДПС ще внесе предложение за изслушване на Иван Демерджиев във връзка с досъдебното производство, по което той е привлечен като обвиняем, както и за имуществото и фирмите, свързани с него и съпругата му

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев и го призова да даде отговори по редица твърдения и сигнали за предполагаеми корупционни схеми.  Пеевски заяви, че очаква пълна информация по въпроси, свързани с негови полети и обществени поръчки за поставяне на мантинели. По думите му трябва да стане ясно „кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил“.  
 
"Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил.
Но искаме и цялата истина за паспортите, за 411 имота на Демерджиев - сигнали, които сме подали към прокуратурата от месеци, по които цари оглушителна тишина! За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх. Или и от двете. Което не е никак добър атестат за една европейска, демократична държава, в която институциите трябва да си вършат работата спокойно и свободно. А не да бъдат притискани и заплашвани или пък употребени за лична разправа с политически опоненти".
 
Лидерът на ДПС постави въпроси и около твърдения за притежавани от Демерджиев и съпругата му дружества и имоти. Пеевски посочи, че по тези случаи са подавани сигнали до прокуратурата, но според него няма развитие.  
 
Той заяви още, че в парламента групата на ДПС ще внесе предложение за изслушване на Иван Демерджиев във връзка с досъдебното производство, по което той е привлечен като обвиняем, както и за имуществото и фирмите, свързани с него и съпругата му.  
 
Второто искане е за изслушване относно твърдения за нарушения при обществени поръчки за мантинели и информацията за евентуално финансиране на полети на Пеевски.  
 
„Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър“.
 

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