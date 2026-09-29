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Все повече българи избират да учат в чужбина

Все повече българи избират да учат в чужбина
Pixabay

Испания се превръща в най-бързо развиващата се образователна дестинация за българските ученици и студенти през 2026 г.

Броят на българите, които заминават да учат в чужбина, се е увеличил с 9% през последната година. В същото време елитните пансионни училища затягат изискванията си към кандидатите. Това показват данни на „Интеграл България“, представени преди есенното издание на изложението „Световно образование“.

Испания се превръща в най-бързо развиващата се образователна дестинация за българските ученици и студенти през 2026 г. Броят на младежите, които започват висше образование в испански университети, се е удвоил. Страната за първи път изпреварва Великобритания и при летните езикови програми.

Нидерландия остава най-предпочитаната страна за висше образование за трета поредна година, с 32% от кандидатите. Следват Испания с 16%, Австрия и Италия с по 10% и Германия с 9%.

Над 95% от кандидатите за програми на испански език се насочват към държавни университети. Освен към Мадрид и Барселона, интересът се увеличава и към университети във Валенсия, Севиля, Мурсия, Аликанте и Малага.

Ръст се отчита и в Белгия, където броят на кандидатите е с 21% по-висок. Сред факторите са сравнително ниската годишна такса от 1181 евро, практическата насоченост на програмите и по-достъпните разходи за настаняване. Повече кандидати привлича и Ирландия, особено за специалности като музика, 3D анимация, визуални ефекти и кино. Австрия от своя страна привлича с ранния прием в университетите по приложни науки.

Бизнесът и икономиката, компютърните науки, инженерството и дизайнът продължават да бъдат сред най-търсените направления. Нараства обаче интересът и към правото и психологията. Според експертите на „Интеграл България“ тези области разчитат в по-голяма степен на човешкия фактор и се очаква да бъдат по-слабо засегнати от развитието на изкуствения интелект.

Регионалните данни показват още по-осезаем ръст. Във Варна броят на учениците, които започват висше образование в чужбина, се е увеличил с 69%. Сред предпочитаните специалности са авиоинженерство, международно право, корабостроене и морско инженерство.

В Бургас ръстът достига 66%, като компютърните науки, изкуството и дизайнът изпреварват бизнеса и икономиката. В Пловдив и региона увеличението е 25%, а сред водещите направления са бизнесът, компютърните науки, инженерството, дизайнът и медицината.

При средното образование в чужбина се наблюдава по-премерен подход от страна на семействата. По-високите разходи за обучение и издръжка водят до известно свиване на търсенето, но родителите, които избират пансионно училище, започват подготовката по-рано и разглеждат решението като дългосрочна инвестиция в образованието на детето.

Великобритания, Швейцария и Испания запазват водещите си позиции, докато Португалия и Италия се утвърждават като нови дестинации за елитно средно образование. Увеличават се и изискванията към кандидатите, а Международният бакалауреат (IB) все по-често се избира от семейства с планове за образование в различни държави.

Летните езикови програми също показват промяна в предпочитанията. Испания е избрана от 22% от записалите се и за първи път изпреварва Великобритания с 21%. САЩ заемат третото място с 10%. Швейцария отчита ръст от над 30%, а испанският език измества немския като втори най-предпочитан след английския.

Най-голям е делът на 16-годишните сред участниците в езиковите ваканции. Двуседмичните програми представляват над 76% от записванията, а близо 55% от семействата предпочитат групови програми с придружител.

Интересът към програмата Work & Travel USA също започва по-рано. След около 3700 български участници през 2025 г. и запазване на нивата през 2026 г. „Интеграл България“ очаква увеличение на броя на заминаващите през лято 2027 г. Сред предпочитаните дестинации са Аляска, Монтана и Източното крайбрежие, но има интерес и към Тексас, Аризона и Южна Каролина.

Предстоящото изложение „Световно образование“ ще събере представители на над 40 университета и училища от Европа и Азия. Форумът ще се проведе във Варна на 1 октомври, в Бургас на 2 октомври, в Пловдив на 3 октомври и в София на 4 октомври.

Сред новите участници са Aarhus University от Дания, Kyungbok University от Южна Корея и IED от Италия. Посетителите ще могат да получат консултации за обучение в чужбина, информация за кандидатстване и кариерно ориентиране. Част от услугите и програмите ще бъдат достъпни с отстъпки по време на изложението.

Презентациите от програмата на форума ще бъдат излъчени на живо на 4 октомври 2026 г.

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