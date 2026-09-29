Над 60 жертви на трафик на хора са идентифицирани в България за шест месеца

Над 60 сигнала за жертви на трафик на хора са получени и формално или неформално идентифицирани в България през първите шест месеца на 2026 г. Сред установените жертви има 17 деца - малолетни или непълнолетни.

Това съобщи пред БТА старши експертът в Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) Ваня Георгиева по време на гостуването в Ловеч на превантивната инициатива "Ескейп стая на колела".

За сравнение, през цялата 2025 г. формално или неформално идентифицираните жертви на трафик са били общо 89.

"Ескейп стая на колела" се провежда в България за втора поредна година. Инициативата е част от европейския маршрут на Escape Truck и е насочена основно към млади хора. Чрез интерактивен формат участниците се запознават с механизмите за въвличане в трафик и експлоатация, както и с начините за разпознаване на потенциалните рискове.

"Миналата година камионът дойде от Нидерландия за първи път и имаше доста добър отзвук - около 1500 младежи минаха през интерактивната стая на колела. Целта е да можем да ги подготвим, доколкото е възможно, да разпознават риска", каза Георгиева.

До момента през интерактивната стая са преминали над 600 души, предимно тийнейджъри на възраст между 12 и 18 години. За оставащите градове от маршрута също има множество регистрирани участници.

По данни на НКБТХ през последните години се увеличават сигналите за трудова експлоатация, особено сред граждани на трети страни, които идват да работят в България.

Георгиева обясни, че в част от случаите проблемите възникват заради разминаване между договорените и реалните условия на труд или поради незнание на езика.

Сигнали постъпват и за български граждани, попаднали в ситуации на трудова или сексуална експлоатация. Това са двете най-разпространени форми, при които хората търсят помощ и за които постъпват сигнали в НКБТХ.

Георгиева призова младите хора, които планират да работят или живеят в чужбина, внимателно да проверяват предложенията, които получават.

"Ако нещо звучи прекалено хубаво, за да бъде истина, най-вероятно не е истина. Ако някой ги пришпорва да заминат бързо някъде, обещава им прекалено хубава заплата или прекалено добри условия на труд, трябва да им светне лампичката, че може би нещо не е наред", каза тя.

Експертът препоръча на младите хора да бъдат особено внимателни и с информацията, която споделят в социалните мрежи. По думите на Георгиева именно такава информация може да бъде използвана от трафикантите, които търсят моменти на уязвимост, за да установят контакт и да привлекат потенциалните си жертви.