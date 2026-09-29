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Коя е Ваня Анчева - предложена за временен председател на ВАС

Коя е Ваня Анчева - предложена за временен председател на ВАС

Съдията има над три десетилетия опит в съдебната система, а от 2001 г. е част от Върховния административен съд

Ваня Анчева е предложена за следващ изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поиска нейното съгласие да поеме поста, като посочи, че тя е най-старшият съдия във ВАС според представения списък.

До необходимостта от ново временно ръководство се стига, след като настоящият изпълняващ функциите председател Любомир Гайдов е заявил, че няма възможност да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври. Самият Гайдов беше определен за временен председател на ВАС от 15 април 2026 г.

Анчева завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1988 г. и веднага започва професионалния си път като стажант-съдия в Софийския окръжен съд.

След това за около две години работи като адвокат, а през 1993 г. се връща в съдебната система като съдия в Районния съд в Пирдоп. В периода между 1994 и 2001 г. последователно работи в Софийския окръжен съд и Софийския апелативен съд.

От ноември 2001 г. Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд, а от 2014 г. е председател на Седмо отделение. Името ѝ през годините присъства и в различни конкурсни комисии за назначаване и повишаване на магистрати във ВАС.

Съдийската колегия е поискала от Анчева да заяви съгласието си да изпълнява функциите председател на ВАС, като при отказ процедурата предвижда покана да бъде отправена към следващия по старшинство магистрат.

Окончателното решение за временното ръководство на ВАС трябва да бъде взето от Пленума на Висшия съдебен съвет.

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