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Ваня Анчева е предложена за временен председател на ВАС

Ваня Анчева е предложена за временен председател на ВАС
БТА

Пленумът на ВСС трябва да гласува кандидатурата в четвъртък, а през октомври предстои ротация и на върха на прокуратурата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага съдия Ваня Анчева да бъде определена за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Предложението предстои да бъде разгледано от Пленума на ВСС.

Анчева е председател на отделение във ВАС и е най-старшият съдия в съда според представения пред ВСС списък. Първоначално Съдийската колегия поиска нейното съгласие да поеме функциите от 2 октомври.

До необходимостта от промяната се стига, след като настоящият временно изпълняващ функциите председател Любомир Гайдов е уведомил, че няма да може да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври. Неговият шестмесечен срок начело на ВАС изтича на 15 октомври.

Само седмица по-късно се очаква промяна и на върха на прокуратурата. На 22 октомври изтича максимално допустимият шестмесечен срок, в който Ваня Стефанова може да изпълнява функциите на главен прокурор.

Очаква се след нея временно начело на държавното обвинение да застане Магдалена Лазарова, която е заместник главен прокурор.

След последните промени в Закона за съдебната власт изборът на председателите на върховните съдилища, главния прокурор и временно изпълняващите тези функции се извършва от Пленума на Висшия съдебен съвет.

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