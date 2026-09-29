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Военнослужещите приключиха почистването на района около завод „ЕМКО“

Военнослужещите приключиха почистването на района около завод „ЕМКО“
МО

Дейностите бяха предприети след пожара и последвалите експлозии на 11 септември

Военнослужещите приключиха прочистването на района извън складовата база на „ЕМКО“ ООД в село Горни Върпища от невзривени боеприпаси и взривни остатъци. Дейностите бяха предприети след инцидента от 11 септември, причинен от пожар и последвали експлозии, съобщиха от пресцентъра на МО.

В операцията участваха специализирана инженерна група от 55-и инженерен полк от състава на Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия. Инженерно разузнаване беше извършено на терен с площ 297 дка от 18 военнослужещи с 5 единици военна техника. Невзривени боеприпаси не са открити. Всички дейности са проведени при стриктно спазване на процедурите и мерките за безопасност.

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