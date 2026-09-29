Над 5 млн. куб. м вода са прехвърлени от Дунав в резервата „Сребърна“ за 74 дни

В продължение на 74 дни в езерото Сребърна са прехвърлени над 5 милиона кубични метра вода от Дунав. Акцията започна през юли заради ниските водни нива в резервата и вече е приключила, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе.

С два хидропомпени агрегата, предоставени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, е извършено препомпването на водата.

Напълно залети от Дунавската вода вече са Западният канал, местностите Бабушкото блато и Драгановата локва, прилежащите малки водни огледала, както и централното водно огледало. При източния шлюз нивото на езерото е 75 сантиметра.

Независимо от все още ниските водни нива, условията в резервата са благоприятни за храненето на редица водоплаващи птици. Сред наблюдаваните видове са сиви гъски, къдроглави и розови пеликани, чапли, патици и други птици.

За да се осигури възможност за постъпване на вода в езерото, експертите на екоинспекцията продължават да наблюдават нивото на Дунав и при подходящи условия са готови да отворят шлюзовите съоръжения.

Успоредно с това се проучват варианти за по-дългосрочно поддържане на водните нива. В началото на септември екип от Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН е заснел с термокамера подземните води във водните площи на езерото. Дейността е част от проект, който изследва динамиката на подземното подхранване във водосбора и чашата на Сребърна.

Докладът на БАН за карстовите извори в резервата вече е предоставен и ще послужи при последващото прочистване на езерното дъно от тиня и наноси. Проучванията продължават.

Предварителни оценки за изграждането на постоянна помпена станция и за удълбочаването на езерото чрез отстраняване на натрупаните тиня и наноси е изготвила РИОСВ - Русе.

За закупуването на две помпи с капацитет над 1000 кубични метра вода на час средства е осигурило Министерството на околната среда и водите. До изграждането на постоянната помпена станция съоръженията ще дадат възможност на екоинспекцията самостоятелно да прехвърля вода при необходимост.