Правната комисия прие промени за отпушване на натрупаните с години декларации в Търговския регистър

Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които целят да ускорят обработването на натрупани с години годишни декларации.

Законопроектът е внесен от Янка Тянкова от ПГ на „Прогресивна България“ и група народни представители. Предвижда се процедурата да бъде опростена, като се намали броят на документите, които заявителите трябва да представят.

За преодоляване на натрупаното забавяне се предлага и временно увеличаване на капацитета на Агенцията по вписванията.

В срок до две години от влизането в сила на закона изпълнителният директор на агенцията ще може да назначава допълнителни „длъжностни лица по регистрацията“ със срочни трудови договори за период до една година.

Броят на временно назначените служители няма да може да надхвърля 30 души.