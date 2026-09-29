Станислав Владимиров е „Кмет на годината“ за 2026 г.

Кметът на Перник Станислав Владимиров спечели отличието „Кмет на годината“ за 2026 г. в категорията за голяма община.

При средните общини наградата получи кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев, а при малките общини победител е кметът на Белово инж. Стойко Стефанов.

Националното онлайн допитване, организирано от Kmeta.bg, се проведе за 14-а поредна година. Гражданите имаха възможност да гласуват за кметове в седем различни категории.

Победителите се определят според населението на общините – малки с до 20 000 жители, средни с население между 20 000 и 50 000 души и големи с над 50 000 жители.

„Когато получиш тази награда, която е с директно гласуване от гражданите и всички, посетили Перник, това е допълнително признание, за което всеки един от нас се радваш. Кметската работа изисква огромни усилия. Който не е бил кмет, не знае какво е да не можеш да си изключиш телефона и да планираш свободното си време. Когато звънне телефонът през нощта, сърцето се свива, защото знаеш, че се е случило нещо“, коментира Станислав Владимиров след получаването на отличието.