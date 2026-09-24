Кметът на Шипка: Траурът е „камбана“, която трябва да събуди институциите за безопасността на пътя

„Цяла община скърби, защото бяха прекрасни жени – майка и дъщеря, познати в обществото като мили, добри, работливи и интелигентни хора. Много съжалявам, че така внезапно и нелепо беше прекъснат животът им по изключително страшен начин“.

Това каза Василка Панайотова – кмет на Шипка пред НОВА ТВ след вчерашната катастрофа с три жертви край Казанлък. Общината обяви тридневен траур в памет на загиналите.

Кметът на Шипка определи обявения траур като своеобразна „камбана“, която трябва да привлече вниманието както на институциите, така и на обществото към проблема с безопасността на пътя.

„Излизайки на пътя, ние не знаем дали ще се приберем и кого ще срещнем. Искам този траур да бъде като камбана, която да отеква в главите на всички – както на институциите, така и на хората, които нямат гражданска позиция“.

Тя призова гражданите да подават сигнали, когато забележат водачи, които са употребили алкохол или други субстанции.

„Моля ви, хора, видите ли такива, алармирайте, защото така ще спасите животи по пътя. Трябва да бъдем непримирими като общество, да имаме гражданска позиция и да бъдем осторожни, защото действително животът е безценен“.

Жителите на региона настояват институциите да предприемат допълнителни действия за обезопасяването на пътя, който е сред най-натоварените в района и по който в определени моменти преминават хиляди автомобили на час.