Брюксел засилва граничния контрол на ЕС след кризата в Сеута

Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер представи във вторник широкообхватен план за засилване на контрола по външните граници на Европейския съюз след хаотичния прилив на мигранти в испанския анклав Сеута, предаде Ройтерс.

Планът, който изисква одобрението на държавите членки, ще засили мандата на Frontex, агенцията на ЕС за защита на границите, и ще ѝ даде постоянен корпус, готов за незабавно разполагане.

Той каза, че Фронтекс ще си сътрудничи по-тясно с държавите членки на ЕС, ще играе по-голяма роля във връщането на незаконни мигранти и ще разшири капацитета си за наблюдение на външните граници и прилежащите райони.

Пакетът обхваща и системи за ранно предупреждение за нарушения на границите, мерки срещу трафикантите на хора и повече помощ за страните, от които произхождат мигрантите, въпреки че Брунер не даде подробности за необходимите разходи или ресурси.

Той каза, че незаконните преминавания на границата са на най-ниското си ниво от 2021 г. насам, въпреки нарушението на границата през юли от над 72 000 души, които са се втурнали в Сеута от Мароко, инцидент, при който десетки хора са се удавили или са били смазани.

Повечето по-късно се завърнаха, но инцидентът, заснет на драматичен видеозапис, предизвика яростни обвинения от Италия и искания за по-добър граничен контрол от други членове на ЕС.

Хората, които легално влизат в която и да е държава от Шенгенското пространство на ЕС, на теория могат да пътуват свободно в рамките на 29-те страни, въпреки че Сеута, където остават около 10 000 нелегални мигранти, не е част от зоната.

"Ще видим как ще се получи, но ние подкрепяме всичко, което испанското правителство прави, за да върне... хората, които са незаконно в Сеута", каза Брунер.