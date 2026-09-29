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Брюксел засилва граничния контрол на ЕС след кризата в Сеута

Брюксел засилва граничния контрол на ЕС след кризата в Сеута
Снимка: AP/БТА

Планът предвижда по-силен мандат за Frontex, постоянен корпус за бързо разполагане и мерки срещу трафикантите на хора

Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер представи във вторник широкообхватен план за засилване на контрола по външните граници на Европейския съюз след хаотичния прилив на мигранти в испанския анклав Сеута, предаде Ройтерс.

Планът, който изисква одобрението на държавите членки, ще засили мандата на Frontex, агенцията на ЕС за защита на границите, и ще ѝ даде постоянен корпус, готов за незабавно разполагане.

Той каза, че Фронтекс ще си сътрудничи по-тясно с държавите членки на ЕС, ще играе по-голяма роля във връщането на незаконни мигранти и ще разшири капацитета си за наблюдение на външните граници и прилежащите райони.

Пакетът обхваща и системи за ранно предупреждение за нарушения на границите, мерки срещу трафикантите на хора и повече помощ за страните, от които произхождат мигрантите, въпреки че Брунер не даде подробности за необходимите разходи или ресурси.

Той каза, че незаконните преминавания на границата са на най-ниското си ниво от 2021 г. насам, въпреки нарушението на границата през юли от над 72 000 души, които са се втурнали в Сеута от Мароко, инцидент, при който десетки хора са се удавили или са били смазани.

Повечето по-късно се завърнаха, но инцидентът, заснет на драматичен видеозапис, предизвика яростни обвинения от Италия и искания за по-добър граничен контрол от други членове на ЕС.

Хората, които легално влизат в която и да е държава от Шенгенското пространство на ЕС, на теория могат да пътуват свободно в рамките на 29-те страни, въпреки че Сеута, където остават около 10 000 нелегални мигранти, не е част от зоната.

"Ще видим как ще се получи, но ние подкрепяме всичко, което испанското правителство прави, за да върне... хората, които са незаконно в Сеута", каза Брунер.

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