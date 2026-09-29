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Туск: Руските атаки край границата с Полша станаха постоянни

Туск: Руските атаки край границата с Полша станаха постоянни
Снимка: AP/БТА

Полските военновъздушни сили излитат по тревога всяка нощ, а Варшава предупреждава за трудни седмици и месеци

Полският премиер Доналд Туск заяви, че руските атаки срещу украински райони в близост до границата с Полша вече са се превърнали в постоянна заплаха. По думите му полските военновъздушни сили излитат по тревога всяка нощ, докато руските удари в района продължават.

Туск направи изявлението по време на заседание на полското правителство във Варшава. Той посочи, че руските атаки в региона са придобили "постоянен характер" и предупреди, че Полша е изправена пред трудни седмици и месеци.

Изявлението идва на фона на поредица от руски удари по украинска територия в непосредствена близост до полската граница.

При нападение с дронове вчера беше поразена украинска територия близо до контролно-пропускателния пункт Дорохуск-Ягодин, съобщиха от полското правителство. Според украински източници взривната вълна е повредила сграда на граничния пункт.

През последните две седмици руски дронове неколкократно са поразявали цели на украинска територия в района на същия граничен пункт. При един от ударите е бил засегнат и пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава.

Полското правителство обвинява Москва, че ескалира войната в Украйна, докато действията на руските сили все по-често се случват в близост до полската граница.

Туск предупреди, че ситуацията ще поставя допълнителни изисквания към полската армия и въздушното наблюдение през следващите седмици и месеци.

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