Учени създадоха най-точния атомен часовник в света

Учени от Центъра за квантови технологии към Националния университет на Сингапур създадоха най-точния атомен часовник досега. Резултатите, публикувани в научното списание Nature, показват, че неговата честота е измерена с точност до 19-ия знак след десетичната запетая.

Новият часовник използва единичен йон на изотопа лутеций-176. Учените настройват лазер към точно определен преход между енергийни състояния на атома, като трептенията на светлината служат за изключително прецизно измерване на времето.

"Убеден съм, че това, което имаме сега, е най-точният часовник в света", заяви ръководителят на екипа Мъри Барет.

Едно от основните предимства на лутеция е, че неговата честота почти не се влияе от температурни промени и магнитни полета. Това позволява часовникът да запазва висока точност при значително по-различни условия от тези, необходими за други оптични атомни часовници.

Изследователите са изградили два отделни лутециеви часовника и са сравнявали работата им в продължение на около 200 часа. Двата уреда са показали съвпадение с неопределеност от 5,7 × 10⁻¹⁹, което според екипа е най-прецизното сравнение между атомни часовници, правено досега.

Точността вече е толкова висока, че часовникът може да отчита разликите в протичането на времето, предизвикани от гравитацията, дори при разлика във височината от само няколко милиметра. Това отваря възможности подобни устройства да бъдат използвани за изключително прецизни измервания на земното гравитационно поле.

Постижението е важно и за бъдещото предефиниране на секундата. От 60-те години тя се определя чрез атомите на цезия, но международните организации разглеждат възможността след 2030 г. стандартът да бъде заменен с много по-прецизни оптични атомни часовници.

Следващата цел на учените е да намалят размерите на системата и да създадат преносима версия, която да може да се използва извън лабораторията за сравнения между часовници и нови научни измервания.