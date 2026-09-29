Пет милиона робота вече работят във фабрики по целия свят

Броят на индустриалните роботи по света е достигнал рекордните 5,08 милиона, показват последните данни на Международната федерация по роботика (IFR). В същото време хуманоидните роботи, въпреки засиления интерес към тях, все още остават далеч от масовото приложение.

Според годишния доклад на IFR през миналата година броят на работещите промишлени роботи във фабриките по света се е увеличил с 9% до около 5,08 милиона. Само за една година са били инсталирани близо 603 000 нови машини, което представлява ръст от 11%. За първи път годишните инсталации са преминали границата от 600 000 броя, съобщава Euronews.

Броят на действащите индустриални роботи вече е повече от два пъти по-голям в сравнение с преди седем години. Най-съществено е увеличението в Азия, следвана от Америка и Европа.

Китай продължава да заема водеща позиция на световния пазар. През 2025 г. в страната са били инсталирани около 354 000 промишлени робота, което е увеличение от 20% за година. Китай вече представлява около 59% от всички нови инсталации в света.

Съединените щати са изпреварили Япония и са се превърнали във втория по големина пазар, след като през 2025 г. там са били инсталирани близо 38 500 нови робота – с 12% повече спрямо предходната година.

Европейският пазар се развива с по-бавни темпове. Броят на действащите индустриални роботи в Европейския съюз за първи път е надхвърлил 700 000, достигайки около 712 000. За сравнение, през 2015 г. броят им е бил приблизително 390 000.

В същото време новите инсталации в ЕС през 2025 г. са намалели с 11% до около 60 500. Германия остава водещият европейски пазар, на който се падат 41% от новите инсталации в съюза. Броят на новоинсталираните роботи в страната обаче е спаднал с 8% до под 25 000, което отчасти се свързва със спада в автомобилния сектор. След Германия се нареждат Италия, Франция и Испания, като и при тях е отчетено понижение на новите инсталации.

На този фон хуманоидните роботи все още имат сравнително ограничено реално приложение. Според отделен доклад на IFR през миналата година в света са продадени около 7000 хуманоидни робота за промишлена и професионална употреба.

Част от тези машини не са били предназначени за конкретни производствени задачи, а за събиране на данни, използвани при обучението на модели с изкуствен интелект. Автомобилните производители, които тестват хуманоидни роботи, обикновено използват по-малко от десет машини.

Очакванията за развитието на сектора обаче остават високи. Bank of America прогнозира, че през тази година могат да бъдат доставени около 90 000 хуманоидни робота, а до 2030 г. броят им да достигне 1,2 милиона.

Разминаването между прогнозите и реалното внедряване се вижда и при някои от най-известните производители. Хуманоидният робот Atlas на Boston Dynamics все още не е внедрен в голям мащаб, а компанията остава нерентабилна. Висш ръководител на собственика ѝ Hyundai също посочва, че Boston Dynamics вероятно няма да излезе на борсата през следващата година.

Tesla среща сходни предизвикателства със своя хуманоиден робот Optimus. Илон Мъск е заявил, че той ще бъде сред най-сложните продукти за масово производство, разработвани от компанията, тъй като почти всички негови компоненти са нови и за тях все още няма изградена верига за доставки.

В Китай регулаторите вече предприемат мерки за ограничаване на бързото увеличаване на първичните публични предлагания на компании от сектора на хуманоидната роботика. Интересът към индустрията допълнително се засили след силното поскъпване на акциите на производителя Unitree при борсовия му дебют, последвано от значителен спад.

Въпреки голямото внимание към хуманоидните машини, данните показват, че традиционната индустриална роботика вече има широко приложение в реалната икономика.

Според анализ на консултантската компания Arthur D. Little по-голямата икономическа стойност в следващите години може да бъде свързана с по-широкия сектор на т.нар. физически изкуствен интелект. Той включва различни машини, способни да възприемат средата, да вземат решения и да действат във физическия свят – от индустриални роботи и роботизирани ръце до автономни превозни средства.

Докато хуманоидните роботи все още преминават от демонстрации и тестове към по-широко производство, милиони индустриални роботи вече се използват ежедневно във фабрики по целия свят.