Схема за милиони: употребявани телефони са продавани като нови, България също е в схемата

България е сред 19-те държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна в продажбата на над един милион употребявани мобилни телефона, представяни за нови, съобщи Европейската прокуратура. По първоначални данни схемата е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, а загубите от ДДС за няколко държави членки надхвърлят 30 млн. евро.

В рамките на операцията Европейската прокуратура в Кьолн извършва претърсвания и арести от събота.

Според разследването с кодово име „Троя“, в което участва и българската Национална следствена служба (НСлС), престъпната организация предполагаемо е сглобявала в Хонконг и ОАЕ мобилни телефони от използвани части. След това устройствата са били транспортирани до Нидерландия, почистени и пакетирани като нови.

Оттам телефоните са доставяни в складове в Германия, откъдето са продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.

Доказателствата сочат още, че фиктивни компании, базирани в няколко държави членки на ЕС – Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, вероятно са прилагали измамно схемата за облагане с ДДС на маржа от 2018 г., за да увеличат незаконно печалбите си.

Установено е, че употребяваните мобилни телефони са били продавани на крайни потребители и между фиктивните компании по така наречената схема за данъчно облагане на маржа. При нея препродавачът плаща ДДС само върху маржа си – разликата между цената, на която е придобил стоката, и тази, на която я продава. Схемата обаче се прилага единствено за препродавани стоки, за които вече е бил платен ДДС.

В конкретния случай телефоните са били представяни като нови, поради което ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.

Схемата, за която се твърди, че е подвеждала клиенти в целия ЕС, е довела и до щети от ДДС във всяка държава, в която употребяваните мобилни телефони са били продавани като нови.

В рамките на операцията, в която са участвали 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, са извършени над 160 претърсвания на територията на 19 държави, сред които и България - Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. Във Великобритания е изслушан свидетел.

В Австрия, Германия и Испания са задържани седем заподозрени, сред които и двамата ръководители на организацията.