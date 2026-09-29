Темата за домашната ракия влиза в президентската кампания

Предложенията на правителството за данъчни промени и новите правила, засягащи производството и съхранението на домашна ракия, могат да се превърнат в една от водещите теми на президентската кампания. Това коментираха журналистите Юрий Велев, Александър Симов и Георги Марчев в ефира на Нова Нюз.

Според първия заместник главен редактор на „24 часа“ Юрий Велев основният проблем е начинът, по който властта представя своите предложения.

„В решението на Министерство на финансите по отношение на ракията си проличава традиционната слабост на това управление – когато се правят дадени политики, правителството не излиза да ги обясни добре и да каже всъщност какво се крие в същината на идеята“, заяви той.

Георги Марчев смята, че темата за домашната ракия продължава да има сериозен обществен заряд. По думите му дори когато дадено предложение бъде интерпретирано по различен начин от първоначалния му замисъл, то може да създаде политически проблем за управляващите.

„Въпросът не е дали управляващите по този начин си предизвикват драма, която да се отрази на изборите, а колко още подобни ще си предизвикат до самия изборен ден“, коментира Марчев.

Александър Симов също критикува комуникацията на властта и изрази мнение, че темата може временно да измести останалите въпроси от президентската кампания.

Дискусията засегна и предстоящия бюджет. Велев посочи, че управляващите трябва да представят цялостно данъчните си идеи, вместо отделни предложения да стават публични едно след друго.

„Предлага се бюджет и властта трябва да излезе и да разкаже идеите си. Вместо това на парче се изсипват новини за свръхпечалбата, за данък сгради, които не са особено приятни новини“, каза той.

Симов също определи данъчния дебат като важна част от политическия разговор и заяви, че той не трябва да се води „на парче“.

Три неизвестни преди президентския вот

В разговора беше обсъдена и самата президентска кампания. Според Велев има три основни неизвестни – избирателната активност, поведението на избирателите на ГЕРБ и ДПС при евентуален втори тур и вотът на поколението Z.

Марчев обърна внимание и на променящия се начин, по който политиците достигат до избирателите.

„Начинът, по който продаваш политика, очевидно изисква вече да се превърнеш в инфлуенсър, който да съумява да събира гласове в социалните мрежи. Мисля, че опитите в България са в тази посока и то не на един кандидат“, каза той.

По време на разговора Симов изрази и мнение, че Андрей Гюров има по-голяма вероятност да достигне до балотаж, позовавайки се на резултатите от последните парламентарни избори и подкрепата за градската десница. Това представлява негова политическа прогноза в рамките на дискусията, а не установен резултат от президентската надпревара.