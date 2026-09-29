Не почистваш след кучето си? Нова инициатива в София напомня за глобите

Първата специализирана зона в София, посветена на отговорното отглеждане на домашни любимци, вече е факт. Тя се намира на ул. "Асен Йорданов" и е част от инициативата "Улица на Сканирай лапата".

Проектът е реализиран с участието на Столичната община, район "Триадица", инициативата "Искам чисто" и доброволци, като целта е да насочи вниманието към отговорностите на собствениците и хуманното отношение към животните.

По улицата са поставени информационни табели, които напомнят за задължението за почистване след домашните любимци, разхождането им на повод и санкциите при нарушения.

Чрез поставени QR кодове стопаните могат да получат допълнителна информация за действащите правила и начините за подаване на сигнали при нарушения.

Кметът на София Васил Терзиев посочи, че промяната в градската среда зависи и от ежедневните решения на гражданите - както от спазването на правилата, така и от реакцията при животно в нужда.

Амбицията на Столичната община е пилотната улица да бъде последвана и от други подобни зони в София.