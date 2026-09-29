Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

След повече от хилядолетие цар Самуил се завръща в София, заяви проф. Спас Ташев по повод предстоящото връщане на тленните останки на българския владетел от Гърция.

На 3 октомври 2026 г. тленните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени на българската държава в Солун. Оттам те ще бъдат пренесени със самолет "Спартан" до София. В 12:30 ч. гражданите са поканени да ги посрещнат на площад "Княз Александър I Батенберг", откъдето с шествие ще бъдат изпратени към древната църква "Света София".

Именно там, според Ташев, цар Самуил ще намери своя вечен покой.

Проф. Ташев поставя акцент и върху средновековните извори, които според него ясно показват как е бил определян владетелят и неговата държава.

"Древните извори са категорични за това кой е Самуил и над коя държава властва", посочи проф. Ташев.

Като пример той посочва Ватиканския препис на среднобългарския превод на Хрониката на Константин Манаси от XIV век. В миниатюрата, изобразяваща разгрома на Самуиловата войска и ослепяването на българските воини, е изписан надпис:

"ВАСИЛИЕ ЦРЬ РАЗБИ САМОИЛА ЦРѢ БЛЪГАРЬСКАГО И ОСЛѢПИ IЕ ХИЛИАДЪ БЛЪГАРЪ."

На съвременен български: "Цар Василий разби Самуил, царя на българите, и ослепи 15 хиляди българи."

Подобен надпис е свързван с миниатюра от Ватиканския препис на среднобългарския превод на Манасиевата хроника, където Самуил е посочен като "царя на българите", а войниците му - като българи. "Не са необходими сложни тълкувания", заявиТашев.

"Самуил е цар на българите. Войниците му са българи. Държавата му е България", каза професорът.

Според него църквата със седалище в Охрид е продължение на Българската патриаршия, чийто център се премества на запад заедно с политическия център на Българското царство.

Ташев обърна внимание и на начина, по който миниатюрата и надписът към нея са представяни в различни публикации.

"Тази миниатюра е добре известна. Публикувана е многократно и в България, и в Република Северна Македония. Има обаче една съществена разлика - в редица скопски публикации надписът е представян размазан или практически нечетим."

Според него именно текстът над миниатюрата е съществен за разбирането на историческия контекст.

"А точно надписът казва онова, което някой очевидно не желае да бъде прочетено: САМОИЛА ЦРѢ БЛЪГАРЬСКАГО. 15 ХИЛИАДЪ БЛЪГАРЪ."

Ташев заяви, че достъпът до историческите извори прави невъзможно тяхното съдържание да бъде променено чрез начина, по който са представяни.

"Времето на подобни номера отмина. Историческите извори вече са достъпни за всеки и никой не може да промени написаното в тях, като просто го направи нечетливо."

На 3 октомври тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени в София. Поканата към гражданите да присъстват на посрещането на площад "Княз Александър I Батенберг" беше отправена и от премиера Румен Радев.

Ташев завърши с призив за посрещане на българския владетел: "На 3 октомври цар Самуил се завръща в България. Нека го посрещнем така, както подобава на владетел, посветил живота си на защитата на Българското царство и българския народ."