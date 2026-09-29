Как да изберем най-подходящата възглавница

Правилната възглавница може да има съществено значение за качеството на съня и да помогне за избягване на болки и напрежение във врата. Универсален модел обаче няма – изборът трябва да бъде съобразен с позата на сън, ширината на раменете, твърдостта на матрака и индивидуалните особености на тялото.

Това обяснява физиотерапевтът д-р Крис Маккарти, доцент в Училището по физиотерапия в Манчестър, пред подкаста на BBC „Sliced Bread“.

Самият специалист признава, че е толкова внимателен към избора си, че понякога пътува със собствената си възглавница.

Позата на сън е от ключово значение

Според Маккарти първото, което трябва да вземем предвид, е дали спим настрани, по гръб или по корем.

Физиотерапевтът не препоръчва последната поза, тъй като вратът остава завъртян на една страна продължително време. Това може да доведе до разтягане и раздразнение на мускули и връзки.

При хората, които спят по гръб, изборът зависи до голяма степен от извивката в горната част на гръбначния стълб. Ако тя е по-изразена, обикновено е необходима по-дебела възглавница.

За спящите настрани определяща е ширината на раменете – колкото по-широки са те, толкова по-висока възглавница обикновено е необходима.

Матракът също има значение

Височината на възглавницата трябва да бъде съобразена и с твърдостта на матрака.

При твърд матрак рамото на човек, който спи настрани, почти не потъва и затова може да е необходима по-дебела възглавница. При мек матрак тялото потъва повече и по-тънък модел може да осигури по-добра позиция на врата и гръбначния стълб.

Маккарти предлага и лесен начин да проверим от каква височина се нуждаем. Ако възглавницата е прекалено ниска, под нея може да се постави сгъната хавлиена кърпа. Броят на сгъвките се променя, докато бъде намерена най-комфортната позиция. Получената височина може да послужи като ориентир при покупката на нова възглавница.

Има ли смисъл от „ортопедична“ възглавница?

На пазара се предлагат множество възглавници, определяни като ортопедични, ергономични или контурни. Според Маккарти обаче доказателствата, че тези модели непременно са по-добри, не са категорични.

Има известни данни, че леко повдигнатата част под врата може да бъде полезна за хората, които спят настрани. Подобен ефект отново може да бъде изпробван у дома с навита кърпа под възглавницата.

Основната цел е гръбначният стълб да остане във възможно най-естествена позиция.

За спящите по гръб се предлагат и модели с вдлъбнатина в средата и по-високи странични части. Те могат да поддържат главата в подходящо положение, но някои хора ги намират за прекалено ограничаващи.

Пух, микрофибър или пяна?

Материалът също влияе върху комфорта. Пухът и перата могат по-добре да отвеждат топлината и да бъдат приятни през по-топлите нощи. Недостатъкът е, че лесно променят формата си, особено при хора, които се движат много насън.

Така възглавницата може постепенно да се деформира и вместо равномерна опора да повдигне врата под неудобен ъгъл.

Микрофибърните и кухите синтетични влакна обикновено запазват формата си по-добре, но може да не отвеждат топлината толкова ефективно. Някои възглавници комбинират различни материали, като по-твърдата долна част помага за запазване на формата през нощта.

Самият Маккарти използва възглавница от пяна с отвори за вентилация и допълнително регулира височината ѝ със сгъната кърпа.

Основният му съвет е да не се търси „перфектната възглавница“ по етикет или реклама. Подходящият модел е различен за всеки човек и трябва да бъде съобразен с тялото, матрака и предпочитаната поза за сън.