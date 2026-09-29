В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

След интервенция на сърцето 1-годишно и 9-месечно дете получи шанс за пълноценен живот. Малкият пациент е с две сърдечни малформации и през последната година е лекуван в Университетската болница „Св. Екатерина“ в София. Екипът е успял да приложи максимално щадящ за детето миниинвазивен подход.

Добрата новина идва в деня, в който се отбелязва Световният ден на сърцето - 29 септември.

Пред NOVA NEWS кардиологът в УМБАЛ „Св. Екатерина“ д-р Стоян Стефанов коментира, че случаят е един от многото, при които екипът на болницата успява да спаси човешки живот. „В конкретното отделение акцент е именно върху вродените малформации на малките пациенти, където ползата от нашата работа е най-голяма, тъй като времето, с което удължаваме техния живот, съответно е най-дълго. Това са много предизвикателни случаи, тъй като самите болести са тежки, а центровете, които лекуват по такъв начин, са изключително малко на брой в нашата страна“, заяви д-р Стефанов.

Вродените малформации представляват разнообразна група заболявания, обясни кардиологът. Докато при някои от най-тежките случаи изходът е фатален още в началото на живота, при по-леките диагнози пациентът може да разбере за състоянието си случайно на по-късен етап, допълни д-р Стоян Стефанов.

Той посочи, че симптомите при сърдечни проблеми могат да бъдат различни, но най-сериозно внимание трябва да се обръща на задуха.

„Недостигът на въздух е нещо, което може да е свързано и с болести извън сърцето, но почти задължително е симптом, когато имаме тежко сърдечно увреждане. Друго оплакване, за което трябва да се внимава, е гръдният дискомфорт като гръдна болка, тежест, стягане и подобни, както и спадът във физическия капацитет и по-лесната умора. Много чувствителен показател е появата на отоци по глезените“, посочи кардиологът.

Според д-р Стефанов проблем е разбирането сред българските пациенти, че при липса на оплаквания няма нужда от лекарска консултация. Той бе категоричен, че ежегодните профилактични прегледи са добра мярка за превенция на здравето.