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Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София
Pixabay

При инцидента няма тежко пострадали, двама мъже са прегледани от екипи на Спешна помощ

Камион притисна лек автомобил в автобус на градския транспорт при катастрофа на столичния бул. "Акад. Иван Евстратиев Гешов". Зад волана на колата е бил Георги Хранов " братът на певицата Маргарита Хранова.

Инцидентът е станал преди обяд в района на Центъра по хигиена, в посока бул. "България", и е довел до сериозно затруднение на движението.

Хранов разказа, че се е движил зад автобус №74, който заради натоварения трафик не успял да спре на самата спирка.

"В момента, в който се изравних вече с рейса, от лявата страна камионът ме сплеска и ме заби в рейса. И тотална щета", разказа Георги Хранов, цитиран от Bulgaria ON AIR.

При катастрофата няма тежко пострадали. Двама мъже обаче са били силно уплашени и са имали нужда от медицински преглед.

На място са пристигнали два екипа на Спешна помощ. Единият от мъжете е бил с високо кръвно вследствие на силната уплаха, а другият е получил нервна криза. И двамата са отказали да бъдат хоспитализирани.

Направените на шофьорите тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. Най-сериозни са щетите по лекия автомобил.

Междувременно на същия булевард е станала и верижна катастрофа с няколко автомобила, която допълнително е усложнила трафика.

Причините и обстоятелствата около двата инцидента се изясняват.

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