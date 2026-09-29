България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

България, Гърция и Румъния подписаха днес план за действие за реализацията на съвместни транспортни проекти. Документът беше подписан в Брюксел в рамките на конференция, посветена на развитието и свързаността на Югоизточна Европа. От българска страна подпис под плана постави министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

„Трите ни страни разбрахме, че трябва да работим заедно за свързаността“, заяви Пеев пред български медии след церемонията.

По думите му инициативата има подкрепата на Европейската комисия, Европейския парламент и европейските финансови институции.

Сред основните приоритети е развитието на железопътната свързаност между България, Гърция и Румъния. Пеев подчерта необходимостта от по-добра координация между транспортната политика и сигурността.

„Липсата на съгласуваност е основното препятствие“, каза министърът по време на конференцията. Той призова за изграждането на повече мостове над Дунав и посочи необходимостта от увеличаване на капацитета на железопътната линия между София и Пловдив.

Според евродепутата Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) в областта на транспортната свързаност има достатъчно финансови възможности, но липсват достатъчно готови проекти.

„Свързаността е въпрос на сигурност, а днес сигурността е водеща задача“, заяви Новаков.

Той посочи като пример железопътната връзка между България и Северна Македония, чието изграждане според него се бави заради политически фактори.

Еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас също подчерта значението на по-добрите транспортни връзки в региона. По думите му те са важни за развитието на туризма, привличането на инвестиции и увеличаването на търговския обмен.

„Ползите от свързаността на региона се простират отвъд националните граници. Пътищата и пристанищата са гръбнакът на нашата икономика“, заяви Дзидзикостас.

Еврокомисарят подчерта и необходимостта от привличане на повече частни инвестиции за модернизирането и разширяването на транспортната инфраструктура в Югоизточна Европа.