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Общество

Държавата увеличава капитала на "Холдинг Марица Изток" със 126,6 млн. евро

Държавата увеличава капитала на "Холдинг Марица Изток" със 126,6 млн. евро
БТА

През 2027 г. се предвижда още една парична вноска в размер на 25 млн. евро

Държавата ще осигури 126,6 млн. евро през 2026 г. за увеличаване на капитала на "Холдинг Марица Изток" ЕАД. Средствата ще бъдат предоставени чрез бюджета на Министерството на енергетиката.

Министерският съвет е одобрил промени в бюджета на енергийното ведомство, чрез които ще бъде осигурена първата парична вноска от 126,6 млн. евро за увеличаването на капитала на дружеството.

Решението е част от план за поетапно увеличаване на държавното участие в капитала на "Холдинг Марица Изток". През 2027 г. е предвидена допълнителна вноска от 25 млн. евро, с което общият размер за двете години достига 151,6 млн. евро.

Средствата са предвидени за нормалното финансиране на холдинга.

"Холдинг Марица Изток" беше създаден в рамките на преструктурирането на Българския енергиен холдинг. В него влизат ТЕЦ "Марица изток 2", "Мини Марица-изток" и "Мини Марица-изток - възстановяване на минни терени".

Плановете за комплекса предвиждат през следващото десетилетие средният добив на въглища да бъде 14-15 млн. тона годишно, а производството на електроенергия - около 5000 GWh годишно. За периода 2027-2031 г. са заложени и проекти за рекултивация на терени, фотоволтаични централи със системи за съхранение и нова инфраструктура.

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