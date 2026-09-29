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Балкани

България ще върне ценни църковни реликви на Гърция

България ще върне ценни църковни реликви на Гърция
Pixabay

Договореността е резултат от над 10 години дипломатически разговори между София и Атина

България и Гърция са постигнали договореност за мащабен обмен на културно-исторически ценности след повече от десетилетие дипломатически преговори, съобщава атинският вестник „Катимерини“.

В рамките на договореността Гърция ще предаде на България тленните останки на цар Самуил, управлявал България от 997 до 1014 г. Останките са открити от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Преспанското езеро. В момента те се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун.

В замяна България ще предаде на Гърция ценни църковни реликви, изнесени по време на Първата световна война от манастира „Панагия Икосифиниса“ в планината Кушница и от манастира „Свети Йоан Предтеча“ край Сяр.

Според „Катимерини“ договореността е резултат от повече от 10 години дипломатически разговори между София и Атина, водени основно зад кулисите.

Базиликата „Свети Ахил“ се намира на едноименния остров в Голямото Преспанско езеро. Храмът е построен в края на X или началото на XI век и традиционно се свързва с цар Самуил, който превръща района в един от важните политически и духовни центрове на българската държава.

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