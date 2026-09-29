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Задържаха 44-годишен мъж с около 17 грама фентанил в Русе

Задържаха 44-годишен мъж с около 17 грама фентанил в Русе
БТА

Наркотикът е открит при личния му обиск по време на специализирана полицейска операция

При специализирана полицейска операция в Русе е задържан 44-годишен мъж, у когото са открити около 17 грама фентанил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Операцията е проведена вчера от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“. Мъжът е установен пред входа на жилищна сграда на бул. „Липник“ в Русе, а при личния му обиск са открити няколко кафяви буци и кафяво прахообразно вещество с общо тегло около 17 грама. Пред полицаите той е заявил, че веществото е фентанил.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Областната дирекция на МВР в Русе, който е документиран от полицията. Задържането на мъжа, известен на правоохранителните органи, е за срок до 24 часа.

При доказване на вина за държане на високорискови наркотични вещества или техни аналози законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 5000 до 20 000 лева.

Разследването продължава под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура в Русе.

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