Собствениците на електрически тротинетки с ново задължение

Електрическите тротинетки и другите индивидуални електрически превозни средства ще подлежат на регистрация в общините. Правителството прие наредбата, която определя реда за регистрацията и изискванията към регистрите на превозните средства и техните собственици.

Новите правила определят кой може да подаде заявление, какви документи ще бъдат необходими и какви ще бъдат задълженията на кметовете при извършването на регистрацията.

Предвиждат се и единни образци на заявления и декларации, а регистърът ще съдържа данни, позволяващи идентифицирането както на индивидуалното електрическо превозно средство, така и на неговия собственик.

Според правителството новият режим трябва да подобри контрола и безопасността на движението, като даде възможност превозните средства и притежателите им да бъдат установявани.

Наредбата влиза в сила три дни след обнародването ѝ в "Държавен вестник", но ключови разпоредби, свързани с новия регистрационен режим, ще започнат да действат 12 месеца след обнародването.

Преходният период трябва да даде време на общините да изградят необходимата организация и техническа инфраструктура, а на собствениците - да изпълнят задълженията си, преди да започне прилагането на административни санкции.

Темата за електрическите тротинетки беше обсъждана и в парламента през последните дни. Транспортната комисия не подкрепи на първо четене предложение водачите им да притежават книжка поне категория АМ.

Комисията не подкрепи и отделно предложение за забрана на движението на индивидуални електрически превозни средства по пътищата, отворени за обществено ползване, както и в паркове, градини, детски площадки и пешеходни зони.