Увеличават заплатите на медицинските специалисти в „Пирогов“

С 9% се увеличават заплатите на всички медицински специалисти в „Пирогов, като новите възнаграждения влизат в сила от 1 октомври 2026 година. Промяната е договорена с подписването на новия Колективен трудов договор между ръководството на болницата и представителите на синдикалните организации в лечебното заведение.

За срок от 1 година документът урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения в болницата.

Увеличението се отнася до възнагражденията на лекарите, специалистите по здравни грижи и медицинския персонал. Целта е да се повиши заплащането на медицинските специалисти, работещи в най-натоварената университетска спешна болница в страната.

С новия Колективен трудов договор се запазват изцяло всички досегашни социални придобивки наред с договореното финансово увеличение. Гарантиран остава и размерът на платения годишен отпуск за служителите в медицинските структури - между 42 и 45 работни дни годишно.

Договорът влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и се прилага за всички синдикални членове, както и за служителите, които се присъединят към него по установения от закона ред.