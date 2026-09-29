Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Маркос Гиздол подписа договор за 1+1 години с „армейците"

Германският специалист Маркус Гиздол вече официално е новият старши треньор на ЦСКА. 57-годишният наставник подписа договор за 1+1 години с „червените“. От клуба уточняват, че представянето ми ще бъде в следващите дни преди дебюта му в първенството.

По-рано информацията беше потвърдена и от германското издание Bild, според което двете страни са във финални разговори. Гиздол вече бе забелязан в София, където разгледа новата база на ЦСКА и проведе разговори с ръководителите на клуба.

Германецът е без отбор от близо година. За последно той работи в Турция, където води Кайзериспор. В кариерата си Гиздол е бил начело още на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, както и на Локомотив Москва и Самсунспор. ЦСКА ще бъде четвъртият клуб извън Германия в треньорската кариера на Гиздол.

В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър и германските Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке 04 и Волфсбург. За кратко води и първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт.

Гиздол ще наследи временно изпълняващия длъжността Даниел Моралес, който пое първия отбор след раздялата с Христо Янев.

Още по темата

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Маркус Гиздол е в София и се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Маркус Гиздол е в София и се приближава до треньорския пост в ЦСКА

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

УЕФА разпределя 31,5 милиона евро между 611 клуба

УЕФА разпределя 31,5 милиона евро между 611 клуба

Таванът в столовата прати вратаря на Майорка в болница

Таванът в столовата прати вратаря на Майорка в болница

Българин пише история в мотоциклетизма

Българин пише история в мотоциклетизма

Водещи

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

  • Преди 2 минути
Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

  • Преди 5 минути
След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

  • Преди 6 минути
Как да изберем най-подходящата възглавница

Как да изберем най-подходящата възглавница

  • Преди 9 минути
Лавров: Европа води война срещу Русия

Лавров: Европа води война срещу Русия

  • Преди 16 минути
Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

  • Преди 17 минути
В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

  • Преди 30 минути
Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

  • Преди 30 минути
Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

  • Преди 31 минути
Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

  • Преди 31 минути
Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

  • Преди 40 минути