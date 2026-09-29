Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Германският специалист Маркус Гиздол вече официално е новият старши треньор на ЦСКА. 57-годишният наставник подписа договор за 1+1 години с „червените“. От клуба уточняват, че представянето ми ще бъде в следващите дни преди дебюта му в първенството.

По-рано информацията беше потвърдена и от германското издание Bild, според което двете страни са във финални разговори. Гиздол вече бе забелязан в София, където разгледа новата база на ЦСКА и проведе разговори с ръководителите на клуба.

Германецът е без отбор от близо година. За последно той работи в Турция, където води Кайзериспор. В кариерата си Гиздол е бил начело още на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, както и на Локомотив Москва и Самсунспор. ЦСКА ще бъде четвъртият клуб извън Германия в треньорската кариера на Гиздол.

В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър и германските Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке 04 и Волфсбург. За кратко води и първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт.

Гиздол ще наследи временно изпълняващия длъжността Даниел Моралес, който пое първия отбор след раздялата с Христо Янев.