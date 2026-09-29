УЕФА разпределя 31,5 милиона евро между 611 клуба

УЕФА ще разпредели общо 31,5 милиона евро между клубовете, чиито футболисти са участвали в Лигата на нациите през сезон 2024/25, обявиха от европейската футболна централа.

Средства ще получат 611 клуба от цяла Европа, включително и аматьорски отбори. Най-голямото плащане е за РБ Лайпциг - 353 000 евро, тъй като германският клуб е предоставил 16 национали за турнира.

Финансовата подкрепа е част от меморандума за сътрудничество между УЕФА и Асоциацията на европейските клубове, в която членуват над 800 отбора.

Общият фонд за клубовете, предоставящи свои играчи за националните отбори в Лигата на нациите през сезоните 2024/25 и 2026/27, както и в квалификациите за Евро 2028, възлиза на 104 милиона евро.