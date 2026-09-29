Пиърс Морган поиска Манчестър Сити да бъде изхвърлен от Висшата лига

Пиърс Морган призова Манчестър Сити да бъде изваден от Висшата лига и да получи отнемане на точки през следващите четири сезона.

Острата реакция на известния телевизионен водещ и привърженик на Арсенал дойде след публикацията на The Athletic, според която „гражданите“ са признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения за нарушаване на финансовите правила.

Решението все още не е обявено официално от Висшата лига или от независимата комисия, разглеждаща случая. Изпълнителният директор на Сити Феран Сориано заяви, че няма да коментира преди неговото публикуване.

Морган настоя, че финансова санкция или забрана за трансфери няма да бъдат достатъчно сериозни последствия.

„Манчестър Сити 100 процента трябва да бъде изхвърлен. Тази идея да се измъкне с глоба и забрана за трансфери - не, не, не“, заяви той в предаването Football Uncensored.

„Мисля, че трябва да бъде изваден от Висшата лига и да има отнемане на точки през следващите четири сезона. Трябва да бъде наложено истинско наказание“, добави водещият.

Според него паричната глоба не би имала необходимия възпиращ ефект заради финансовите възможности на собствениците на клуба.

„Глобата е без значение. Абу Даби разполага с огромни приходи. Трябва наистина да ги заболи“, каза още Морган.

Спортният журналист Оливър Холт също подкрепи идеята за тежка санкция. В своя колонка той настоя, че отнемането на титли би имало силен възпиращ ефект.

Бившият председател на Кристъл Палас Саймън Джордан насочи критиките си към Abu Dhabi United Group и заяви, че евентуално потвърждение на решението би нанесло тежък удар върху целия проект.

„Този проект вече е обречен за Абу Даби. Цялата идея зад използването на футбола беше да се промени гледната точка към тези субекти и режими“, коментира Джордан.

Той настоя собствеността на клуба да бъде променена, тъй като според него отговорността е на ръководителите.

„Искам да видя раздяла със собствениците, защото вярвам, че те носят цялата вина. Според мен Абу Даби не може да се възстанови от това по отношение на притежаването на спортен клуб“, добави бившият футболен ръководител.

Манчестър Сити поддържа тезата за своята невинност от началото на процедурата. Председателят Халдун Ал Мубарак наскоро заяви, че увереността на клуба остава непроменена.

„Нашата увереност и намерението ни да докажем невинността на клуба са също толкова силни, колкото бяха и в началото“, каза той.

Обвиненията бяха повдигнати от Висшата лига през февруари 2023 година, а изслушването приключи през декември 2024-а. Те са свързани с финансовата отчетност на клуба и предполагаема липса на съдействие при разследването.

Очаква се Манчестър Сити да обжалва, ако медийните информации за решението бъдат официално потвърдени.