Джокович се чувства готов преди завръщането си в Пекин

Новак Джокович заяви, че се чувства добре физически преди участието си на Откритото първенство на Китай.

Носителят на 24 титли от Големия шлем не е играл след загубата си от Мариано Навоне в първия кръг на US Open. По време на двубоя сърбинът повърна, а след края му се оплака от проблеми в рамото и гърба.

39-годишният тенисист ще започне участието си в Пекин срещу португалеца Нуно Боржеш.

„В момента се чувствам добре, но нека видим. Ясно е, че официалният мач е напълно различен от една тренировка. Засега обаче съм добре“, заяви Джокович.

Бившият номер 1 в света се завръща в китайската столица след 11-годишно отсъствие. Джокович е шесткратен шампион в Пекин, където има впечатляващ баланс от 29 победи и нито една загуба.

Той спечели титлата през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 година.

„Исках да се върна в Китай, защото тук винаги играя много силно. Това ми дава допълнителна увереност. Престоят ми до момента е много положителен“, каза сърбинът.

В последните години Джокович участваше основно на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай, но този път е решил да даде приоритет на надпреварата в Пекин.

„Не съм играл тук от 11 години. През последните сезони исках да дойда, но програмата ми не го позволяваше и можех да участвам само в Шанхай. Тази година обаче приоритет за мен е турнирът в Пекин“, обясни той.

Джокович, който в момента заема 11-ото място в световната ранглиста, призна, че на този етап от кариерата си подбира внимателно турнирите, в които участва.

„Искам да играя в турнири, на които мога да се забавлявам. На места, където съм печелил преди и знам, че феновете ме харесват. Имам нужда от този позитивизъм“, завърши шесткратният шампион в Пекин.