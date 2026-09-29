Българин, осъден за сексуална експлоатация в Италия, остава в ареста

51-годишен мъж от Шумен, издирван от съдебните власти във Венеция, остава в ареста. Варненският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", определена по-рано от Окръжния съд в Шумен.

Българският гражданин е осъден в Италия на четири години и четири месеца затвор, като от присъдата трябва да бъде приспаднато времето, през което вече е бил задържан.

Наказанието е за две деяния - приемане на непълнолетно лице за развратни действия, извършено с принуда, и сексуална експлоатация чрез получаване на пари от дейността на лице, жертва на трафик, посочват от Апелативния съд във Варна.

При разглеждането на делото мъжът се е намирал в друга европейска държава и е бил осъден задочно.

Защитата му е поискала по-лека мярка - домашен арест или парична гаранция, като е посочила, че няма опасност той да се укрие или да извърши престъпление.

Прокуратурата е заела противоположна позиция. Според обвинението напускането на Италия показва риск мъжът отново да се укрие от правосъдието.

Апелативният съд е приел жалбата срещу задържането за неоснователна. Магистратите посочват още, че Европейската заповед за арест и придружаващите я документи отговарят на законовите изисквания, а деянията, за които мъжът е осъден в Италия, имат съответствия и в българския Наказателен кодекс.

Съдът е взел предвид и международното издирване на 51-годишния, след като той не се е явил на делото в Италия.

Определението на Варненския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.