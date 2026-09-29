КЗП започва проверки на изкупните цени на българската продукция

Проверки за реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители, започват от днес. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по време на втория ден от тридневния форум „Фермери и пазари - конкурентни чрез устойчивост“, организиран от Българския фермерски съюз.

„При проверките, които ще извършим - те буквално ще започнат от днес, ще стане ясна истината за това какви са реалните цени, на какви цени се купува българската продукция, българското производство“, каза Манолова.

По думите на председателя на КЗП данните на Евростат показват, че цените на основни хранителни продукти в България са над средните за Европа - при маслата и мазнините те достигат 142 на сто, при млечните продукти и яйцата - 126 на сто, а при захарните изделия - 116 на сто. В същото време общото ценово равнище е 93 на сто от средноевропейското, докато покупателната способност достига едва 68 на сто, посочи тя.

По повод инициативата „Кошница с грижа“ Мая Манолова заяви, че практиката досега показва, че проблемът не може да бъде решен чрез доброволни споразумения с търговските вериги. Като председател на КЗП тя посочи като свой основен ангажимент намаляването на цените за потребителите, без това да ощетява българските производители. По думите ѝ е необходимо методиката за „справедлива стойност“ да бъде прецизирана.

Според Манолова методиката не отчита себестойността на продукта и използва неправилна база за определяне на цените на едро. Вместо реалните цени, на които търговските вериги купуват продукцията, се използват тържищните цени на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Тя допълни, че КЗП настоява и за законодателни промени, с които да се предвидят санкции при установени системни или сериозни отклонения от справедливата стойност.

По време на форума заместник-министърът на земеделието и храните професор д-р Иван Палигоров съобщи, че в министерството предстои да бъде създадена нова дирекция. Тя ще събира пазарна информация за количествата, цените и качеството на продукцията както на вътрешния, така и на външните пазари, с цел да се улесни реализацията на фермерската продукция.

Палигоров информира също за проведени съвместни срещи с Агенция „Митници“ и НАП, свързани с вноса на плодове и зеленчуци от трети страни - Турция и Западните Балкани. При тях е установено, че камиони преминават границата с фактури за силно занижени стойности, след което стоката се препродава многократно по-скъпо. За да бъде прекратен фиктивният ценови дъмпинг, се въвежда облагане на стоката на границата спрямо средно установените реални цени, съобщи Иван Палигоров.