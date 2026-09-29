Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки, които не отговарят на нормативните изисквания, са открити при проверка на склад за търговия на едро в Плевен.

Проверката е извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните - Плевен съвместно със служители на МВР след получен сигнал, съобщиха от БАБХ.

В склада са установени 14 396,744 кг храни и 4219,43 литра напитки без задължителната информация на български език. При проверката за тях не са представени документи за произход и безопасност, поради което стоките са поставени под възбрана.

Инспекторите са открили и 1609,174 кг храни и 2068,032 литра напитки с изтекъл срок на годност. Те са били в потребителски опаковки и е разпоредено да бъдат насочени за унищожаване.

Сред проверените продукти има шоколадови десерти, желирани и дъвчащи бонбони, дъвки, кафе, близалки, крекери, доматено пюре и блатове за торти.

Установени са и нарушения на хигиенните изисквания и условията за съхранение. Част от пакетираните храни и бутилираните напитки са държани в открити навеси, където е имало риск от замърсяване и достъп на вредители.

Предстои да бъде издадено предписание и да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

При проверката станало ясно и че собственикът стопанисва втори обект, до който инспекторите не са получили достъп. Той е запечатан от ОДБХ - Плевен до извършването на необходимите проверки.

От БАБХ посочват, че действията по случая продължават.