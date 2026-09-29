Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила
formula2.com

Бразилецът поведе със седем точки преди последните два кръга във Формула 2

Рафаел Камара излезе начело в класирането на Формула 2, но подчерта, че битката за титлата с Никола Цолов далеч не е приключила. Пилотът на Инвикта изпревари българина след надпреварата в Баку и вече има седем точки аванс.

Камара завърши втори на пистата, непосредствено пред Цолов, докато Алекс Дън пресече първи финалната линия. Дън обаче получи наказание от пет секунди и бе класиран трети, което донесе победата на бразилеца.

„Приятно е да си на първо място. За първи път през сезона оглавявам класирането и се радвам, че го направих с победа. Шампионатът обаче съвсем не е приключил, така че трябва да продължаваме да работим и да се подготвяме за всеки сценарий“, заяви Камара.

Камара и Цолов използваха идентична стратегия. След спирането на болида на Ритомо Мията много от пилотите, включително лидерът Алекс Дън, влязоха в бокса в очакване на виртуален автомобил за сигурност.

Двамата претенденти за титлата останаха на пистата. Те не спряха и при последвалия автомобил за сигурност след катастрофата на Тасанапол Интрапувашак, което им позволи да се придвижат напред в класирането.

„Мислех, че сме допуснали грешка, но темпото ни остана много добро след виртуалния автомобил за сигурност. Именно заради това напреднахме. Всичко премина плавно, но в края ни липсваше малко скорост, за да спечелим и на пистата“, обясни Камара.

В заключителните обиколки Цолов беше по-бърз и притисна своя съперник, но не успя да стигне до изпреварване.

„Видях Никола зад мен и знаех, че е много бърз. За щастие, не му достигна малко, за да ме изпревари. В края може би имахме и късмет. Никола остана зад мен, а това беше отлично за класирането“, добави бразилецът.

Първите трима в шампионата са разделени от само 18 точки преди последните два кръга в Лусаил и Яс Марина. Камара сравни ситуацията с шампионския си сезон във Формула 3, но отказа да приема преднината си като гаранция за титлата.

„Доста прилича на миналата година, защото вече аз съм този, когото останалите трябва да преследват. Каквато и да е ситуацията, ние гледаме да си вършим работата. Остават два кръга на писти, които са добри за нашия отбор. Ще опитаме да завършим шампионата силно“, завърши Камара.

Още по темата

Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

Никола Цолов след подиума в Баку: Това е повече от победа

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Мирчев: Докато Никола Цолов върви към F1, затвориха единствената добра картинг писта в София

Мирчев: Докато Никола Цолов върви към F1, затвориха единствената добра картинг писта в София

Никола Цолов завърши втори в Баку

Никола Цолов завърши втори в Баку

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Водещи

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие на събрание на ГЕРБ (ВИДЕО)

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

Джери Перейра: Левски може да вземе много пари от Майкон

  • Преди 6 минути
Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

Бабиш: Чехия ще изпълни ангажимента си към НАТО, ако Русия нападне Балтика

  • Преди 14 минути
Република Кипър открива консулство в Пловдив

Република Кипър открива консулство в Пловдив

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

Над 850 души тръгват "По стъпките на Самуиловите воини"

  • Преди 25 минути
Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

Румънски съд прати Калин Джорджеску в ареста за 30 дни

  • Преди 27 минути
Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

  • Преди 31 минути
Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

ЕС и НАТО с подкрепа за Естония след обвинения за руски саботаж

  • Преди 43 минути
Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Румен Радев в Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

Медведев изравни Макенроу по титли на твърди кортове

  • Преди 47 минути
Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

Росен Плевнелиев: Връщането на останките на цар Самуил е голям успех за България

  • Преди 59 минути
МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ в София

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

По коя телевизия да гледаме България - Естония от Лигата на нациите?

  • Преди 1 час
Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

  • Преди 1 час