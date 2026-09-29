Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Рафаел Камара излезе начело в класирането на Формула 2, но подчерта, че битката за титлата с Никола Цолов далеч не е приключила. Пилотът на Инвикта изпревари българина след надпреварата в Баку и вече има седем точки аванс.

Камара завърши втори на пистата, непосредствено пред Цолов, докато Алекс Дън пресече първи финалната линия. Дън обаче получи наказание от пет секунди и бе класиран трети, което донесе победата на бразилеца.

„Приятно е да си на първо място. За първи път през сезона оглавявам класирането и се радвам, че го направих с победа. Шампионатът обаче съвсем не е приключил, така че трябва да продължаваме да работим и да се подготвяме за всеки сценарий“, заяви Камара.

Камара и Цолов използваха идентична стратегия. След спирането на болида на Ритомо Мията много от пилотите, включително лидерът Алекс Дън, влязоха в бокса в очакване на виртуален автомобил за сигурност.

Двамата претенденти за титлата останаха на пистата. Те не спряха и при последвалия автомобил за сигурност след катастрофата на Тасанапол Интрапувашак, което им позволи да се придвижат напред в класирането.

„Мислех, че сме допуснали грешка, но темпото ни остана много добро след виртуалния автомобил за сигурност. Именно заради това напреднахме. Всичко премина плавно, но в края ни липсваше малко скорост, за да спечелим и на пистата“, обясни Камара.

В заключителните обиколки Цолов беше по-бърз и притисна своя съперник, но не успя да стигне до изпреварване.

„Видях Никола зад мен и знаех, че е много бърз. За щастие, не му достигна малко, за да ме изпревари. В края може би имахме и късмет. Никола остана зад мен, а това беше отлично за класирането“, добави бразилецът.

Първите трима в шампионата са разделени от само 18 точки преди последните два кръга в Лусаил и Яс Марина. Камара сравни ситуацията с шампионския си сезон във Формула 3, но отказа да приема преднината си като гаранция за титлата.

„Доста прилича на миналата година, защото вече аз съм този, когото останалите трябва да преследват. Каквато и да е ситуацията, ние гледаме да си вършим работата. Остават два кръга на писти, които са добри за нашия отбор. Ще опитаме да завършим шампионата силно“, завърши Камара.