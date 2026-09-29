ЦСКА е имал възможност да привлече Светослав Вуцов, преди да се спре на Фьодор Лапоухов. Това разкри бившият треньор на вратарите на „червените“ Тодор Кючуков в подкаста „МачКаст“ на „Мач Телеграф“.

Кючуков бе част от щаба на Александър Томаш и призна, че кандидатурата на Вуцов е била обсъждана сериозно. В крайна сметка връзката на семейството му с Левски е породила притеснения относно евентуалното му преминаване в ЦСКА.

„Преди да вземем Лапоухов в ЦСКА, имаше възможност да привлечем Светльо Вуцов. Имахме своите съображения, тъй като той има семейна история с Левски. Щеше да бъде рисково за него в ЦСКА“, заяви Кючуков.

Специалистът подчерта, че винаги е оценявал високо качествата на вратаря и не смята, че последните му колебливи изяви променят цялостната оценка за него.

„Винаги съм го харесвал. В последните мачове явно преминава през труден период, но просто трябва да го преодолее. Иначе поддържа доста добро ниво през последните години“, добави той.

Кючуков защити Вуцов и напомни, че грешките са неизбежна част от развитието на всеки футболист.

„Всеки прави грешки, но важното е как се изправяш след тях“, завърши бившият треньор на вратарите в ЦСКА.