Гърция и Турция - предпочитана дестинация на българите през август

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2026 г. са 1 116.2 хил., което е с 3.5% повече от август 2025 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели - става ясно от данни на Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 321.6 хил., Турция - 288.5 хил., Румъния - 78.9 хил., Сърбия - 72.4 хил., Германия - 67.3 хил., Италия - 39.7 хил., Франция - 29.8 хил., Австрия - 29.5 хил., Република Северна Македония - 27.9 хил., Испания - 24.2 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 56.0%, следвани от пътуванията с други цели - 32.5%, и със служебна цел - 11.5%.

През август 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 221.2 хил.,което е с 2.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е намаление с 5.5% на пътуванията със служебна цел и с 3.9% - с цел почивка и екскурзия, докато тези с други цели се увеличават с 0.5%. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (840.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 58.9% от общия брой чужди граждани и достига 1 307.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 32.1%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 741.4 хил., или 33.4% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 346.5 хил., или 46.7% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 419.2 хил., Турция - 346.5 хил., Германия - 212.4 хил., Украйна - 174.6 хил., Полша - 111.6 хил., Сърбия - 99.9 хил., Гърция - 81.6 хил., Чехия - 73.4 хил., Нидерландия - 72.6 хил., Франция - 67.9 хил.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 51.9%, следвани от посещенията с други цели - 43.2%, и със служебна цел - 4.9%.