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Повдигнаха по-тежко обвинение на сочения за лидер на „Кръв и чест“ в Пловдив

Повдигнаха по-тежко обвинение на сочения за лидер на „Кръв и чест“ в Пловдив

Разследването по случая продължава

Ново, по-тежко обвинение е повдигнато на Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клуб „Кръв и чест“, свързван с неонацистки движения. След преквалифицирането на деянието разследването вече е под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Първоначално Колев беше обвинен в проповядване или подбуждане към омраза и дискриминация. В хода на разследването обаче са събрани нови доказателства и обвинението е преквалифицирано по по-тежки алинеи от същия член на Наказателния кодекс.

Те се отнасят до организиране, ръководене или участие в група, поставила си за цел извършването на престъпления, свързани с проповядване или подбуждане към омраза и дискриминация.

Колев остава в ареста. Той беше задържан при акция на ДАНС и полицията заедно с още двама души – баща и син. Впоследствие двамата бяха освободени от съда срещу парични гаранции.

При операцията беше разкрит клубът на организацията в Пловдив. Според данните от разследването към него са били привлечени около 40 души, включително непълнолетни. Желаещите да станат членове преминавали през т.нар. „пробен период“.

Разследването по случая продължава.

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