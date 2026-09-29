"Демократична България“ предлага по 1000 евро за всяко новородено дете от 2027г.

Инициатива Сметка „Бъдеще“ на „Демократична България“ предвижда от догодина за всяко новородено дете държавата да открие лична сметка от 1000 евро.

Идеята бе представена на брифинг от съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с уточнението, че тя е обща за „Демократична България“ и в нея участва и ДСБ.

"Предлагаме от 1 януари 2027 г. държавата да инвестира в лична сметка на всяко новородено българско дете сумата от 1000 евро. В рамките на 60 години тези пари ще бъдат неприкосновени, наследяеми и след тези 60 години ще са в номинален размер на около 300 000 евро", обясни Мирчев.

Това ще струва около 50 млн. евро на бюджета всяка година, но е голяма инвестиция в бъдещото на българските деца, убедени са от „Демократична България“.

"В сметките роднините също ще могат да инвестират допълнително, както и да откажат тези 1000 евро, ако семействата са богати и преценят това. Парите ще могат да се използват и преди тези 60 години, ако има неотложни случаи", поясни съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Предвижда се всеки родител, както и дете, докато расте, да могат да наблюдават какво се случва със средствата.

"Те ще бъдат инвестиране в световни борсови индекси, средната доходност ще е около 8 -10%", уточни още Ивайло Мирчев.

По думите му зад всичко това ще бъдат авторитетът на БНБ, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, които ще имат своеобразен борд който ще гарантира неприкосновеността на тези средства и правилното им инвестиране.

"Подобна идея вече била реализирана или в процес на реализация в САЩ, Гърция, Германия. Това е изключително добра идея и за това в България да има различен подход как да управляваме парите, бъдещето си. Това е надпартийна идея, започваме консултации с политическите сили",смята Ивайло Мирчев.

По думите на Божидар Божанов се предвижда и да има мобилно приложение, в което всеки родител, дете след като навърши 18 години, да може да проследява как върви инвестицията им на световните пазари.