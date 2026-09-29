ФИФА обвини УЕФА в кампания с дезинформация

Конфликтът между ФИФА и УЕФА навлезе в нова и значително по-остра фаза. В документи, внесени в съд в САЩ, световната футболна централа обвини европейската организация, че провежда „кампания с дезинформация“ срещу президента Джани Инфантино.

Спорът е свързан с предложението за привличане на частни инвестиции, известно като FIFA Forward Enterprise. Планът в крайна сметка бе изоставен след сериозна съпротива от УЕФА и още две континентални конфедерации.

ФИФА защитава действията на Инфантино и посочва, че той е бил длъжен да разгледа подобна оферта. Според организацията отказът му да го направи би представлявал „пропуск при изпълнението на задълженията“.

Производството се води в Окръжния съд на Южна Флорида. ФИФА се противопоставя на искането на УЕФА за предоставяне на документи, свързани с проекта.

Световната централа отхвърля твърденията, че Джани Инфантино е можел да извлече лична полза от евентуалната сделка. Оттам подчертават, че всяко окончателно предложение е трябвало да бъде одобрено от Съвета на ФИФА и от представителите на всички 211 национални федерации.

В съдебните документи се твърди още, че искането на УЕФА е подадено „с цел тормоз, а не поради легитимна необходимост от разкриване на информация“.

„Само това е достатъчно основание искането да бъде отхвърлено“, се посочва в позицията на ФИФА.

Една от основните точки на разминаване е финансовата оценка на FIFA Forward Enterprise.

В първоначалния си иск УЕФА твърди, че проектът е бил оценен на 20 милиарда долара - сума, която европейската централа определя като несъответстваща на пазарните реалности.

ФИФА отговаря, че УЕФА смесва капиталовата стойност с общата стойност на предприятието. Според световната централа общата оценка е била повече от два пъти по-висока от стойността на капитала.

„От УЕФА щяха да научат всичко това, ако си бяха направили труда да проверят твърденията си, преди да ги обявят публично или да ги внесат във федерален съд“, пише в документите.

Съдебният спор се развива на фона на сериозно политическо напрежение между двете организации. УЕФА вече обяви, че е загубила доверие в Джани Инфантино, въпреки че проектът FFE бе прекратен.

Европейската централа търси алтернативен кандидат, който да се изправи срещу Инфантино на изборите за президент на ФИФА през следващата година.

От световната организация поставят под съмнение момента, в който са предприети съдебните действия. Крайният срок за издигане на кандидатури е 18 ноември.

„Този съд трябва да отхвърли всеки опит за влияние върху президентските избори на ФИФА въз основа на подобни аргументи“, завършва позицията на световната футболна централа.